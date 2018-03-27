Дело сына депутата Рады Попова суд решил рассматривать в закрытом режиме

Следующее заседание состоится 29 марта.

Дело сына депутата Рады Попова суд решил рассматривать в закрытом режиме
Фото: umoloda.kiev.ua

Оболонский районный суд Киева принял решение в закрытом режиме рассматривать дело по обвинению сына депутата Верховной Рады Игоря Попова Богдана и его сообщника в разбойном нападении на магазин.

Об этом говорится в ответе прокуратуры Киева на запрос Українських Новин.

Указано, что суд удовлетворил ходатайство защиты о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Следующее заседание суда состоится 29 марта.

В отношении обоих подсудимых действует мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 26 ноября 14-летний сын Попова был задержан за попытку ограбления в Киеве.

29 ноября Оболонский районный суд Киева отказался поместить под стражу и отпустил под домашний арест подозреваемого в разбое сына депутата Попова Богдана. Дело расследовалось по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса - разбой. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

По информации LB.ua, подростки подозревались в совершении еще минимум одного разбоя, но прокуратура отказалась согласовать обвинение по второму эпизоду. В целом по Оболонскому району было шесть похожих случаев, к которым мог быть причастен сын депутата.

Однако так как его судят только под одному эпизоду, и он свою вину признает, то вполне вероятен исход, по которому подросток получит условный срок.


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