Бельгия решила выслать роSSийского дипломата

Более 20 стран накануне синхронно объявили о высылке роSSийских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью.

Правительство Бельгии во вторник решило высылать роSSийского дипломата в качестве ответной меры на отравление в Британии бывшего британского шпиона, а ранее сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вину за которое Лондон возложил на РоSSию.

Источник Reuters подтвердил информацию после заседания правительства.

Напомним, 26 марта, около 20 государств мира синхронно объявили о высылке роSSийских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью, 27 марта еще несколько стран присоединились к этой акции. Новая Зеландия не смогла найти, кого бы выслать, но поддержала ее. Великобритания, на территории которого произошло отравление роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, объявила это демонстрацией единства Запада перед лицом роSSийской угрозы.

Британия объявила о высылке 23 дипломатов из РоSSии еще 14 марта.

Власти Украины объявили о высылке 13 роSSийских дипломатов. РоSSия пообещала "зеркальный" ответ на это.