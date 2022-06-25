Politico: Посол Росії питав у дипломата США про бажані «поступки» в Україні і вимагав «гарантії безпеки» для Москви

Колишній посол США в Афганістані пообідав з російським послом в шикарному вашингтонському ресторані, і журналісти підслухали їхню розмову, інформує ZN.ua.

Politico: Посол Росії питав у дипломата США про бажані «поступки» в Україні і вимагав «гарантії безпеки» для Москви

На тлі російського вторгнення в Україну посола Росії в США Анатолія Антонова називають «найменш популярною особою» у Вашингтоні. Однак, у нього все ж була поважна компанія в столичному Cafe Milano. Антонов пообідав з колишнім послом США в Афганістані Замаєм Халізадом.

Про це пише Politico, додаючи, що з ними був також виконавчий директор Центру National Interest Дмітрій Сімес. Журналіст видання сидів за сусіднім столиком і підслухав їхню розмову.

Російський посол погодився, коли Халізад сказав про необхідність угоди, яка з покінчила з війною Росії проти України. Обговорюючи перспективу мирної угоди, Антов запитав американського дипломата: «Від чого США хотіли б, щоб ми відмовились?». У відповідь Халізад порадив російському дипломату пообідати з послом України.

Вочевидь, апелюючи до російських вигадок про «нацистів» на чолі України, Антонов запитав американського дипломата: «У вас багато євреїв у США. Чому вони так терпляче ставляться до всього, що відбувається в Києві?». Посол Росії також розповів про своє нерозуміння президента Володимира Зеленського і його «бачення майбутнього України».


Лесь Димань, ZN.ua





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