Politico: Посол Росії питав у дипломата США про бажані «поступки» в Україні і вимагав «гарантії безпеки» для Москви

На тлі російського вторгнення в Україну посола Росії в США Анатолія Антонова називають «найменш популярною особою» у Вашингтоні. Однак, у нього все ж була поважна компанія в столичному Cafe Milano. Антонов пообідав з колишнім послом США в Афганістані Замаєм Халізадом.

Про це пише Politico , додаючи, що з ними був також виконавчий директор Центру National Interest Дмітрій Сімес. Журналіст видання сидів за сусіднім столиком і підслухав їхню розмову.

Російський посол погодився, коли Халізад сказав про необхідність угоди, яка з покінчила з війною Росії проти України. Обговорюючи перспективу мирної угоди, Антов запитав американського дипломата: «Від чого США хотіли б, щоб ми відмовились?». У відповідь Халізад порадив російському дипломату пообідати з послом України.