Десятки випадків: українським дипломатам продовжують надходити погрози – Кулеба

До українських посольств і консульств у різних країнах продовжують надходити підозрілі пакунки, які є спробою залякати їх, відтак вони функціонують в умовах посилених засобів безпеки. Про це у своєму Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що лише за останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.

«Загалом вже маємо 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2)», – написав Дмитро Кулеба.