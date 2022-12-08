Десятки випадків: українським дипломатам продовжують надходити погрози – Кулеба

Підозрілі пакунки прийшли до дипустанов уже в 15 країнах, інформує ZN.ua.

Десятки випадків: українським дипломатам продовжують надходити погрози – Кулеба
© Дмитро Кулеба / Facebook

До українських посольств і консульств у різних країнах продовжують надходити підозрілі пакунки, які є спробою залякати їх, відтак вони функціонують в умовах посилених засобів безпеки. Про це у своєму Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що лише за останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.

«Загалом вже маємо 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2)», – написав Дмитро Кулеба.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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