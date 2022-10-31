Молдова висилає російського дипломата після падіння ракети на своїй території

У МЗС зазначили, що війна РФ проти України все більше впливає на жителів Молдови, інформує ZN.ua.

Молдова висилає російського дипломата після падіння ракети на своїй території

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови в понеділок, 31 жовтня, ухвалило рішення про визнання представника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата на своїй території. Тепер дипломат буде змушений залишити державу, повідомляється на офіційному сайті відомства.

Країна ухвалила рішення після того, як фрагменти російської ракети, випущеної окупантами по Україні, впали на молдовську територію. МЗС повідомило про нього російській стороні вдень, викликавши посла Олега Васнєцова.

“МЗС вкотре наголосило на тому, що ракетні обстріли сусідньої країни продовжують загострювати безпекові ризики, а громадяни нашої країни все більше відчувають на собі згубні наслідки війни. Зазначалося, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують зростаючі загрози енергетичній безпеці країни” – йдеться в повідомленні.


Максим Царук, ZN.ua





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