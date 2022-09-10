Подорож до Росії загрожує німецьким туристам і дипломатам вербуванням – Spiegel

Російські спецслужби активно схиляють до співпраці громадян Німеччини, інформує ZN.ua.

Російські спецслужби дедалі частіше намагаються завербувати німецьких туристів як інформаторів, пише Spiegel із посиланням на Федеральне управління із захисту конституції.

Згідно з внутрішнім аналізом контррозвідувального управління Кельна, російські агенти в майбутньому можуть «обробляти» громадян Німеччини «жорсткіше і безжальніше». Арсенал методів є доволі широким: тиск, шантаж, «компроміси».

«Співробітники дипломатичних місій Німеччини перебувають у фокусі російських служб. Але туристи, які приїжджають із приватним чи діловим візитом, також класифікуються владою як ті, хто перебуває у групі ризику», - йдеться у матеріалі.

Федеральне міністерство закордонних справ прямо застерігає туристів з Німеччини від користування соцмережами у РФ: «Критика нинішніх політичних подій пов'язана з величезними особистими ризиками».

У Москві вже проводилися поліцейські перевірки, під час яких мобільні телефони обшукувалися у пошуках постів у месенджерах та соціальних мережах.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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