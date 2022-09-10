Подорож до Росії загрожує німецьким туристам і дипломатам вербуванням – Spiegel

Російські спецслужби дедалі частіше намагаються завербувати німецьких туристів як інформаторів, пише Spiegel із посиланням на Федеральне управління із захисту конституції.

Згідно з внутрішнім аналізом контррозвідувального управління Кельна, російські агенти в майбутньому можуть «обробляти» громадян Німеччини «жорсткіше і безжальніше». Арсенал методів є доволі широким: тиск, шантаж, «компроміси».

«Співробітники дипломатичних місій Німеччини перебувають у фокусі російських служб. Але туристи, які приїжджають із приватним чи діловим візитом, також класифікуються владою як ті, хто перебуває у групі ризику», - йдеться у матеріалі.

Федеральне міністерство закордонних справ прямо застерігає туристів з Німеччини від користування соцмережами у РФ : «Критика нинішніх політичних подій пов'язана з величезними особистими ризиками».

У Москві вже проводилися поліцейські перевірки, під час яких мобільні телефони обшукувалися у пошуках постів у месенджерах та соціальних мережах.