МЗС Казахстану викликало посла РФ через обурення Захарової щодо українського дипломата Врублевського

Речниця МЗС РФ Марія Захарова висловила своє обурення тим, що після заяви про те, що росіян "потрібно вбивати", посол України в Казахстані Петро Врублевський досі очолює дипломатичну місію та відвідує прийоми. Через це Захарова звинуватила Казахстан в невиконанні обіцянок, повідомляє informburo.kz.

Сьогодні в Астані їй відповіли - викликали в МЗС російського посла Алєксєя Бородавкіна. Там своє рішення пояснили невідповідним тоном Захарової, який "дисонує з характером союзницьких взаємин Казахстану та Росії як рівноправних стратегічних партнерів". Проте там також зауважили, що Врублевський все ж залишить посаду найближчим часом.

"Наразі від МЗС України отримано запит на призначення нового посла в Астані. Хотів би зазначити, що з українською стороною ми маємо повне порозуміння з цього питання", — запевнив представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.