Власти Киева заявили о крайне низкой явке призывников в военкоматы

"По результатам 2-3 уведомлений являются только около 3% граждан призывного возраста".

Весной 2018 года в Киеве на срочную службу планируют призвать 563 человека. Мэрия столицы собирается приложить все усилия, чтобы выполнить поставленную задачу, потому что явка призывников в настоящее время крайне низкая.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян, говорится на сайте мэрии.

"Должны вместе с районными комиссарами и главами райгосадминистраций приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Возлагаем надежды на информирование через жилищно-эксплуатационные организации, однако пока они не показали высокой эффективности. Так, по результатам 2-3 уведомлений в призывные участки являются только около 3% граждан призывного возраста", - заявил он.

Напомним, призыв на срочную военную службу в 2018 году состоится в апреле-мае и октябре-ноябре. К призыву на военную службу подлежат пригодные по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.