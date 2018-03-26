Москва приказала срочно сдать паспорта граждан РФ всем воюющим на Донбассе роSSийским военным

СБУ обнародовала аудиозаписи перехваченных переговоров боевиков.

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи перехваченных переговоров террористов группировок "ДНР" и "ЛНР".

" СБУ получила очередные доказательства присутствия роSSийских военных в незаконных вооруженных формированиях так называемых "Д/ЛНР". На аудиозаписях переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ , можно услышать приказ из Москвы - срочно сдать паспорта граждан РФ всем роSSийским военнослужащим и спецназовцам, которые воюют на территории ОРДЛО, и получить документы прикрытия - паспорта фейковых республик", - сообщает пресс-центр СБУ .

Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов сообщил в эфире "112 Украина", что записанных разговоров на самом деле гораздо больше. В них указывались в том числе и должности участников так называемого "9-го отдельного мотострелецкого полка 1-го армейского корпуса МО "ДНР". Записи были сделаны 23 марта, уточнил Гуськов, из чего следует, что приказ был сдать паспорта до 24 марта.

Эти записи являются очередным доказательством присутствия роSSийских военнослужащих на Донбассе, подчеркнул Гуськов.

"По данным СБУ , на сегодня численность роSSийско-террористических войск составляет почти 38 тысяч, в том числе роSSийских советников и инструкторов, численность которых более 2 тысяч человек", - напомнил он.