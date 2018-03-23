Молдова вернула посла в РоSSию

Украинские соседи пытаются нормализовать отношения.

Молдова вернула посла в РоSSию
Фото: rusia.mfa.md

Посол Республики Молдова в РоSSийской Федерации Андрей Негуца вернулся в Москву после трехмесячного перерыва в роботе, связанного с ухудшением отношений между двумя странами.

В прошлом году молдавская сторона обвинила РоSSию в том, что чиновников и депутатов из Молдовы подвергают унизительному многочасовому досмотру на роSSийской границе. Затем из Молдовы выслали пять сотрудников посольства РФ во главе с военным атташе. Москва ответила зеркально.

Летом 2017 году вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, являющийся спецпредставителем президента РоSSии по Приднестровью и сопредседателем роSSийско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, был объявлен в Молдове персоной нон грата. В декабре 2017 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест председателя правящей Демократической партии Молдовы, бизнесмена Влада Плахотнюка.

После этого Молдова отозвала посла.

В феврале 2017 года отношения Кишинева с Москвой начали нормализироваться. В кулуарах ежегодной Международной конференции по безопасности состоялась встреча главы МИД Молдовы Тудора Ульяновски и его роSSийского коллеги Сергея Лаврова, а через месяц на встрече Ульяновски и роSSийского замминистра Григория Карасина была достигнута окончательная договоренность о возвращении посла.

"Он вернулся с конкретным поручением руководства Молдавии активизировать работу по укреплению двусторонних отношений", — цитирует ТАСС посольство Молдовы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Швеция претендует на роль посредника между США и КНДРШвеция претендует на роль посредника между США и КНДР
Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФФюрер РФ победил на выборах фюрера РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Посла РоSSии вызвали в МИД Швеции из-за дела СкрипаляПосла РоSSии вызвали в МИД Швеции из-за дела Скрипаля
МИД Британии призвал НАТО и ЕС вместе оказывать давление на РоSSиюМИД Британии призвал НАТО и ЕС вместе оказывать давление на РоSSию
МИД Британии обвинил РоSSию в тайной разработке и хранении "Новичка"МИД Британии обвинил РоSSию в тайной разработке и хранении "Новичка"
Горбулин считает путинскую РоSSию угрозой "абсолютно всем странам бывшего СССР"Горбулин считает путинскую РоSSию угрозой "абсолютно всем странам бывшего СССР"
Порошенко призвал РоSSию "заткнуться и убраться вон"Порошенко призвал РоSSию "заткнуться и убраться вон"
Премьер Канады Трюдо осудил РоSSию за отравление СкрипаляПремьер Канады Трюдо осудил РоSSию за отравление Скрипаля
США в Совбезе ООН обвинили РоSSию в нежелании сворачивать конфликт на ДонбассеСША в Совбезе ООН обвинили РоSSию в нежелании сворачивать конфликт на Донбассе
Савченко вернулась в УкраинуСавченко вернулась в Украину
Климкин призвал лишить РоSSию права проведения Чемпионата мира по футболуКлимкин призвал лишить РоSSию права проведения Чемпионата мира по футболу
Британия вызвала посла РФ и выставила дедлайн по покушению на СкрипаляБритания вызвала посла РФ и выставила дедлайн по покушению на Скрипаля
Последние новости
Подгружаем последние новости