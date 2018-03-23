Молдова вернула посла в РоSSию

Украинские соседи пытаются нормализовать отношения.

Посол Республики Молдова в РоSSийской Федерации Андрей Негуца вернулся в Москву после трехмесячного перерыва в роботе, связанного с ухудшением отношений между двумя странами.

В прошлом году молдавская сторона обвинила РоSSию в том, что чиновников и депутатов из Молдовы подвергают унизительному многочасовому досмотру на роSSийской границе. Затем из Молдовы выслали пять сотрудников посольства РФ во главе с военным атташе. Москва ответила зеркально.

Летом 2017 году вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, являющийся спецпредставителем президента РоSSии по Приднестровью и сопредседателем роSSийско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, был объявлен в Молдове персоной нон грата. В декабре 2017 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест председателя правящей Демократической партии Молдовы, бизнесмена Влада Плахотнюка.

После этого Молдова отозвала посла.

В феврале 2017 года отношения Кишинева с Москвой начали нормализироваться. В кулуарах ежегодной Международной конференции по безопасности состоялась встреча главы МИД Молдовы Тудора Ульяновски и его роSSийского коллеги Сергея Лаврова, а через месяц на встрече Ульяновски и роSSийского замминистра Григория Карасина была достигнута окончательная договоренность о возвращении посла.

"Он вернулся с конкретным поручением руководства Молдавии активизировать работу по укреплению двусторонних отношений", — цитирует ТАСС посольство Молдовы.