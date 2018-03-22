Судью из Торецка уволили за кражу чая и часов

Преступление было совершено в рабочее время, отметили в ВСП.

Судью из Торецка уволили за кражу чая и часов
Оксана Бухтиярова
Фото: vru.gov.ua

Высший совет правосудия уволил судью Дзержинского городского суда Донецкой области Оксану Бухтиярову. Причиной стало то, что судья из Торецка (бывший Дзержинск) украла чай и часы в магазине в рабочее время.

Как сообщается на сайте ВСП, в совет поступили материалы полиции о том, что 14 апреля 2016 года в рабочее время Бухтиярова находилась в магазине в Святогорске Донецкой области и вынесла за пределы его охраняемой территории коробку с пакетом чая и часами.

"Эти действия были совершены с сокрытием от работников магазина - банка с чаем положена в сумку и прикрыта сверху предметом одежды. Указанное обстоятельство подтверждается видеозаписью событий, а также выявлением коробки с чаем соответствующей марки и часами в дальнейшем в сумке Бухтияровой", - говорится в сообщении.

Высший совет правосудия решил за это привлечь Бухтиярову к дисциплинарной ответственности и уволить.

Напомним, год назад судья Бабушкинского райсуда Днепра Виталий Цыганков украл в магазине "Спортмастер" кальсоны стоимостью 799 гривен. Его поймала охрана магазина.


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