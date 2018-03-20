Глава САП Холодницкий готов уйти в отставку

Есть данные, что антикоррупционного прокурора вынуждают уволиться.

Глава САП Холодницкий готов уйти в отставку
Назар Холодницкий
Фото: Макс Требухов

Заместитель генпрокурора - Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий может подать в отставку по состоянию здоровья.

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, Холодницкий готов написать заявление об увольнении, которое может быть подано на следующей неделе (26-30 марта).

До 23 марта Холодницкий будет находиться в командировке в Брюсселе (Бельгия).

Причиной увольнения является якобы неудовлетворительное состояние здоровья, однако, по информации источника, к такому шагу Холодницкого принуждают.

Сам Холодницкий пока не комментирует данную информацию.

При этом в САП считают эту информацию не более чем "фейком".

Напомним, в ноябре 2017 года Холодницкого госпитализировали с подозрением на инфаркт, однако диагноз не подтвердился. Врачи констатировали у него переутомление.


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