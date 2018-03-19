МИД Британии призвал НАТО и ЕС вместе оказывать давление на РоSSию

Джонсон отметил, что необходимо отслеживать находящиеся в Британии деньги, полученные незаконным путем.

МИД Британии призвал НАТО и ЕС вместе оказывать давление на РоSSию
Борис Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал НАТО и Европейский Союз усилить давление на РоSSию.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Джонсона, Британия, НАТО и ЕС должны бороться с дезинформацией, обмениваться разведданными и вести борьбу в киберпространстве.

"Есть вещи, которые мы можем и должны делать вместе. Бороться с дезинформацией из РоSSии, и Британия помогает это финансировать на уровне ЕС, бороться вместе в киберпространстве, обмениваться разведданными. Это то, на что РоSSия способна в войне в киберпространстве", - заявил Джонсон.

Он также добавил также, что необходимо "отслеживать находящиеся в Британии деньги (из РоSSии - ред.), которые были получены незаконным путем или при помощи коррупции".

Напомним, глава МИД Британии заявил о личном приказе Путина отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.


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