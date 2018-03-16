The Telegraph: "Новичок" попал в Великобританию в багаже дочери Скрипаля

Веществом были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или подарки.

Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.

Вещество, которым был отравлен бывший офицер роSSийской разведки Сергей Скрипаль, находилось в багаже его дочери, с которым она прибыла из Москвы.

Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.

Следствие прорабатывает версию, что отравой были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или подарки, которые должны были распаковать в доме Скрипаля.

По одной из версий, в квартиру Юлии в Москве могли проникнуть люди, которые и подложили яд в чемодан.

По данным издания, следователи отказались от версии, согласно которой преступники сами попали на территорию Великобритании с отравляющим веществом.

Издание делает вывод, что таким образом, "мисс Скрипаль была умышлено нацелена на отца".

В полиции графства Уилтшир заявили, что в общей сложности в контакт с ядовитым веществом в Солсбери потенциально мог вступить 131 человек. 46 человек обратились в больницу.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были 4 марта обнаружены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

Отравление Скрипаля быстро привело к росту напряженности в отношениях Москвы и Лондона. 12 марта, выступая в парламенте, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в РоSSии. Мэй потребовала, чтобы роSSийские власти в течение суток сообщили, каким образом отравляющее вещество попало в Британию. В противном случае Лондон примет серьезные меры.

РоSSия ультиматум Британии проигнорировала, а Владимир Путин, отвечая на вопрос о причастности РФ к отравлению, сказал: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать". Британия после этого решила выслать 23 роSSийских дипломатов.