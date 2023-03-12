На тлі російської загрози Польща розбудовує найпотужнішу в Європі сухопутну армію – The Telegraph

Варшава розпочинає найбільше за останні 50 років переозброєння, інформує ZN.ua.

На тлі російської загрози Польща розбудовує найпотужнішу в Європі сухопутну армію – The Telegraph
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Для капітана Марека Адам'яка і військовослужбовців 11-го артилерійського полку Польщі Різдво прийшло рано. Його підрозділ, що дислокується неподалік від російського кордону, вже давно бореться із застарілим озброєнням. Але в середині грудня вони отримали 24 самохідні гаубиці K9 південнокорейського виробництва, які можуть вражати цілі на відстані до 34 миль, що надало полку нові смертоносні можливості.

"Як артилерійський офіцер я дуже радий новому обладнанню, – сказав капітан Адам'як в інтерв'ю The Telegraph. – Ми можемо краще маневрувати, ми можемо стріляти з будь-якого місця. Немає такого місця, звідки б ми не могли стріляти. У нас було багато старої артилерії, але тепер у нас є дуже нове озброєння".

З огляду на війну, що відбувається в сусідній Україні, це додало їм впевненості, що якщо конфлікт підійде до їхнього порогу, вони матимуть зброю, щоб дати відсіч. "Ми бачимо, як українці використовують артилерію, що вони повинні діяти дуже швидко: вступати в бій, стріляти і рухатися далі", – сказав він.

24 гармати, якими зараз опікується його полк, – це лише верхівка масштабної програми оборонних витрат Польщі.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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