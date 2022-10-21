The Telegraph: Джонсон хоче піти стопами Черчилля і стати прем’єром Британії після відставки, але як він це зробить?

Борис Джонсон в приватному порядку переконує членів Консервативної партії підтримати його повернення в крісло прем’єр-міністра Великої Британії. Колишній голова британського уряду наголошує, що лише він може привести консерваторів до перемоги на наступних виборах.

Також Джонсон простягує «оливкову гілку» примирення своєму колишньому Канцлеру скарбниці Ріші Сунаку, пропонуючи «повернутися разом» в британський уряд, - пише The Telegraph . Видання зауважує, що в новій гонці за владу Сунак трохи випереджає Джонсона.

Вчора Ліз Трасс подала у відставку, пробувши на посаді прем’єр-міністра Великої Британії лише 44 дні. Однак, зараз вона майже повністю втратила підтримку колег. Тож Трасс стане британським прем’єром, який пробув на своїй посаді найкоротший термін в історії країни.

«Я не можу виконати той мандант, на основі якого мене обрала Консервативна партія», - визнала Трасс під час промови про свою відставку тривалістю 89 секунд.

Битва за владу в Лондоні вже почалася. На посаду прем’єра вже претендують Сунак, Джонсон і лідер консерваторів у Палаті громад Пенні Мордонт. Колишній Канцлер скарбниці поки йде попереду, про підтримку його кандидатури заявили 29 депутати британського парламенту від консерваторів. Джонсона підтримують 24 депутата, а Мордонт - 11. Найближчим часом кандидатів стане більше. Але часу не так і багато. Лише ті, хто зможе отримати підтримку щонайменше 100 з 360 однопартійців, потрапляють у перший тур виборів. Ці голоси потрібно зібрати до 14:00 понеділка. Тоді члени партії будуть обирати між кандидатами, яким це вдасться. Результат оголосять наступної п’ятниці.