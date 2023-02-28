Telegraph: У Китаю можуть бути свої причини озброїти Росію для війни проти України

Директор ЦРУ Вільям Бернс використав слово «впевнений», щоб описати американську оцінку того, що Китай розглядає можливість почати постачати зброю Росії. І це повинно викликати тривогу в Україні і на всьому Заході.

Фахівці з безпеки в британських розвідувальних службах і інших правоохоронних органах використовують «мірило вірогідності» Міноборони Великої Британії для вираження рівня впевненості в інформації, яку вони передають. Є навіть деякі цифри, пов’язані з цією шкалою, - пише The Telegraph .

Розвідувальні аналітики кажуть, що ймовірність якоїсь події «мала», якщо вважають, що шанси менше 5%. Подія вважається «малоймовірною», якщо йдеться про 25-35% вірогідності. Реалістична вірогідність починається з 40-50%. А якщо шанси підвищуються до 55-75%, тоді подію вважають ймовірною або можливою. Далі шкала визначає високий рівень ймовірності (80-90%), перш ніж перейти до майже певної (вище 95%).

Директор ЦРУ Вільям Бернс використав слово «впевнений». Тож, швидше за все, йдеться про оцінку, ближчу більше до ймовірної ніж можливої. Вона добре вписується в категорію з шансами, що щось станеться, на рівні 55-75%.