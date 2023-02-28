Telegraph: У Китаю можуть бути свої причини озброїти Росію для війни проти України

Цілком можливо, Сі Цзіньпін вирішив, що варто ризикнути військовою підтримкою, щоб збільшити як залежність Москви від Пекіну, так і страх Заходу, інформує ZN.ua.

Telegraph: У Китаю можуть бути свої причини озброїти Росію для війни проти України
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Директор ЦРУ Вільям Бернс використав слово «впевнений», щоб описати американську оцінку того, що Китай розглядає можливість почати постачати зброю Росії. І це повинно викликати тривогу в Україні і на всьому Заході.

Фахівці з безпеки в британських розвідувальних службах і інших правоохоронних органах використовують «мірило вірогідності» Міноборони Великої Британії для вираження рівня впевненості в інформації, яку вони передають. Є навіть деякі цифри, пов’язані з цією шкалою, - пише The Telegraph.

Розвідувальні аналітики кажуть, що ймовірність якоїсь події «мала», якщо вважають, що шанси менше 5%. Подія вважається «малоймовірною», якщо йдеться про 25-35% вірогідності. Реалістична вірогідність починається з 40-50%. А якщо шанси підвищуються до 55-75%, тоді подію вважають ймовірною або можливою. Далі шкала визначає високий рівень ймовірності (80-90%), перш ніж перейти до майже певної (вище 95%).

Директор ЦРУ Вільям Бернс використав слово «впевнений». Тож, швидше за все, йдеться про оцінку, ближчу більше до ймовірної ніж можливої. Вона добре вписується в категорію з шансами, що щось станеться, на рівні 55-75%.


Лесь Димань, ZN.ua





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