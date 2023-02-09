The Telegraph: Росія під час нового наступу може захопити ще частину України, до цього треба готуватися
Британський військовий пише, що Москва припинила «стікати кров’ю» і зробила висновки зі своїх помилок, інформує
Росія знову наступає після значних українських успіхів в Харківській і Херсонський областях у другій половині 2022 року. Останні кілька тижнів були найбільш кривавими в і без того кривавій війні, а обидві сторони зазнають важких втрат. Варто бути готовим, що стане ще гірше.
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«Попри постійні оптимістичні репортажі про те, що у Росії закінчуються артилерійські снаряди, запаси Путіна дуже великі. А його заводи працюють цілодобово, виготовляючи ще більше», - пише Кемп.
Наприкінці минулого року Росія була змушена вивести свої війська на кращі позиції, обмінявши території на час і накопичуючи ресурси для запланованого «удару молотом». Тим часом Москва виснажує українські сили на сході, ослаблюючи їх перед новою російською атакою. Здебільшого це робиться силами піхоти. В бій кидають «витратні» війська, що відповідає давньому російському стилю. Водночас, Кремль береже артилерійські снаряди і бронемашини, які теж дуже важливі для швидкого «бліцкригу», який планує Путін.