The Telegraph: Росія під час нового наступу може захопити ще частину України, до цього треба готуватися

Британський військовий пише, що Москва припинила «стікати кров’ю» і зробила висновки зі своїх помилок, інформує ZN.ua.

The Telegraph: Росія під час нового наступу може захопити ще частину України, до цього треба готуватися
© Минобороны РоSSии/t.me

Росія знову наступає після значних українських успіхів в Харківській і Херсонський областях у другій половині 2022 року. Останні кілька тижнів були найбільш кривавими в і без того кривавій війні, а обидві сторони зазнають важких втрат. Варто бути готовим, що стане ще гірше.

Про це в статті для The Telegraph пише командир піхоти у відставці полковник Річард Кемп. Він нагадує про слова міністра оборони України Олексія Резнікова, який сказав, що Росія мобілізувала значно більше, ніж 300 тисяч солдатів. І можливо навіть йдеться про півмільйона нових бійців. Ці сили стікаються в Україну, готуючись до великого наступу у найближчі дні і тижні. Київ теж накопичує сили і забезпечує їх сучасною технікою, яку передав Захід. Втім, Владімір Путін має більшу перевагу у чисельності військ, ніж на початку вторгнення рік тому.

«Попри постійні оптимістичні репортажі про те, що у Росії закінчуються артилерійські снаряди, запаси Путіна дуже великі. А його заводи працюють цілодобово, виготовляючи ще більше», - пише Кемп.

Наприкінці минулого року Росія була змушена вивести свої війська на кращі позиції, обмінявши території на час і накопичуючи ресурси для запланованого «удару молотом». Тим часом Москва виснажує українські сили на сході, ослаблюючи їх перед новою російською атакою. Здебільшого це робиться силами піхоти. В бій кидають «витратні» війська, що відповідає давньому російському стилю. Водночас, Кремль береже артилерійські снаряди і бронемашини, які теж дуже важливі для швидкого «бліцкригу», який планує Путін.


Лесь Димань, ZN.ua





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