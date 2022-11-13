Сунак хоче притягнути режим Путіна до відповідальності і заявить про це на G20 – The Daily Telegraph

Велика Британія використає саміту Великої двадцятки для публічного осуду російського вторгнення в Україну, інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкритикує режим російського диктатора Владіміра Путіна за агресію проти України, використавши для цього майданчик саміту G20, який відбудеться наступного тижня в Індонезії. Про це йдеться у заяві глави британського уряду, яку в неділю опублікувала газета The Daily Telegraph.

«На цьому саміті G20 не буде як завжди. Ми критикуємо режим Путіна, яка посіяла хаос по всьому світу, руйнуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в безодню потрясінь, – йдеться в заяві Ріші Сунака. – Ми притягнемо режим Путіна до відповідальності й вкажемо на його повну зневагу до міжнародної співпраці та до поваги до таких форумів, як G20».

На Даунінг-стріт зауважили, що Сунак використає формат Групи двадцяти, щоб продовжувати створювати «регіональні альянси, засновані на наших цінностях», наприклад, такі альянси такої співпраці тристоронню військову угоду AUKUS (військовий альянс Австралії, Великобританії та США), створений у 2021 році.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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