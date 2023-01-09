The Telegraph: Чому Британія не відправляє Україні «броню», як США, Франція і Німеччина?

Війна має власну динаміку. І здатність армій адаптовувати лежить в серці цієї динаміки. Генералів Першої світової війни висміювали за відсутність уяви. Але знадобився час, щоб перетворити армію громадян в інтегровані збройні сили, які в 1918 році змогли успішно провести Стоденний наступ.

Україна і Росія зіштовхнулися з аналогічним викликом зараз. Той, хто зможе адаптуватися і змінити свою армію швидше і краще, переможе, - пише в статті для The Telegraph колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії генерал Річард Даннатт. Він пояснює, що для Владіміра Путіна і його генерала Сєргєя Суровікіна виклик полягає в тому, щоб створити нові сили, здатні піти в наступ навесні. Але для цього їм бракує багато ключових компонентів. Мобілізовані росіяни не мотивовані, а ще Москві не вистачає командирів низького рівня. У радянській і російській військовій системі немає традиції сержантського складу. Хоча вона грає роль головної опори більшості західних армій включно з британською.

Не менш гірким для Суровікіна є усвідомлення того, що корупція в процесі російських військових закупівель накопичила зброю гіршої якості, ніж та, якою користуються НАТО і Захід.

«Все це і не тільки призведе до утворення громіздкої сили, яка знову буде покладатися на масу і тупу артилерію. Сталін якось жартував, що кількість може перерости в якість. Але в Україні це твердження, швидше за все, призведе до загибелі дуже великої кількості молодих росіян, які неохоче маскуються під солдатів», - пише генерал Даннатт.