The Telegraph: Чому Британія не відправляє Україні «броню», як США, Франція і Німеччина?
Колишній начальник британського Генштабу пояснив, що є в британському арсеналі, що можна було б передати українським військовим, інформує
Війна має власну динаміку. І здатність армій адаптовувати лежить в серці цієї динаміки. Генералів Першої світової війни висміювали за відсутність уяви. Але знадобився час, щоб перетворити армію громадян в інтегровані збройні сили, які в 1918 році змогли успішно провести Стоденний наступ.
Україна і Росія зіштовхнулися з аналогічним викликом зараз. Той, хто зможе адаптуватися і змінити свою армію швидше і краще, переможе, - пише в статті для
Не менш гірким для Суровікіна є усвідомлення того, що корупція в процесі російських військових закупівель накопичила зброю гіршої якості, ніж та, якою користуються НАТО і Захід.
«Все це і не тільки призведе до утворення громіздкої сили, яка знову буде покладатися на масу і тупу артилерію. Сталін якось жартував, що кількість може перерости в якість. Але в Україні це твердження, швидше за все, призведе до загибелі дуже великої кількості молодих росіян, які неохоче маскуються під солдатів», - пише генерал Даннатт.