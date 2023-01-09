The Telegraph: Чому Британія не відправляє Україні «броню», як США, Франція і Німеччина?

Колишній начальник британського Генштабу пояснив, що є в британському арсеналі, що можна було б передати українським військовим, інформує ZN.ua.

The Telegraph: Чому Британія не відправляє Україні «броню», як США, Франція і Німеччина?
© Википедия

Війна має власну динаміку. І здатність армій адаптовувати лежить в серці цієї динаміки. Генералів Першої світової війни висміювали за відсутність уяви. Але знадобився час, щоб перетворити армію громадян в інтегровані збройні сили, які в 1918 році змогли успішно провести Стоденний наступ.

Україна і Росія зіштовхнулися з аналогічним викликом зараз. Той, хто зможе адаптуватися і змінити свою армію швидше і краще, переможе, - пише в статті для The Telegraph колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії генерал Річард Даннатт. Він пояснює, що для Владіміра Путіна і його генерала Сєргєя Суровікіна виклик полягає в тому, щоб створити нові сили, здатні піти в наступ навесні. Але для цього їм бракує багато ключових компонентів. Мобілізовані росіяни не мотивовані, а ще Москві не вистачає командирів низького рівня. У радянській і російській військовій системі немає традиції сержантського складу. Хоча вона грає роль головної опори більшості західних армій включно з британською.

Не менш гірким для Суровікіна є усвідомлення того, що корупція в процесі російських військових закупівель накопичила зброю гіршої якості, ніж та, якою користуються НАТО і Захід.

«Все це і не тільки призведе до утворення громіздкої сили, яка знову буде покладатися на масу і тупу артилерію. Сталін якось жартував, що кількість може перерости в якість. Але в Україні це твердження, швидше за все, призведе до загибелі дуже великої кількості молодих росіян, які неохоче маскуються під солдатів», - пише генерал Даннатт.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Блок рекламы


Похожие новости
Італія схвалить передачу Україні озброєння не раніше лютого – ЗМІІталія схвалить передачу Україні озброєння не раніше лютого – ЗМІ
Постачання Україні західних танків більше не під забороною – PoliticoПостачання Україні західних танків більше не під забороною – Politico
Bloomberg: Британія розглядає поставки танків Challenger 2 в УкраїніBloomberg: Британія розглядає поставки танків Challenger 2 в Україні
Американський сенатор побував в Україні і порівняв нинішню війну з Першою світовоюАмериканський сенатор побував в Україні і порівняв нинішню війну з Першою світовою
РФ створила в Україні мінне поле, більше за площу Британії, Румунії чи Лаосу – ШмигальРФ створила в Україні мінне поле, більше за площу Британії, Румунії чи Лаосу – Шмигаль
«Червоні лінії» Путіна – це міф, а Україні потрібні ще й Abrams та Leopard – Bloomberg«Червоні лінії» Путіна – це міф, а Україні потрібні ще й Abrams та Leopard – Bloomberg
Der Spiegel: В Німеччині думають, де взяти обіцяні Україні БМП MarderDer Spiegel: В Німеччині думають, де взяти обіцяні Україні БМП Marder
WP: США потрібно надати Україні більше зброї, щоб не воювати з Росією самимWP: США потрібно надати Україні більше зброї, щоб не воювати з Росією самим
В МЗС Італії підтвердили, що хочуть передати Україні ППОВ МЗС Італії підтвердили, що хочуть передати Україні ППО
Загроза реальна: Єпіфаній пояснив, чому не можна заборонити УПЦ МП досить швидкоЗагроза реальна: Єпіфаній пояснив, чому не можна заборонити УПЦ МП досить швидко
Последние новости
Подгружаем последние новости