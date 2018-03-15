Рада утвердила новый состав Счетной палаты

Главой избран Валерий Пацкан.

Рада утвердила новый состав Счетной палаты
Фото: zn.ua

Верховная Рада назначила главой Счетной палаты Украины Валерия Пацкана.

Его кандидатуру поддержали 309 народных депутатов.

Также Рада утвердила новый состав Счетной палаты. За соответствующий перечень проголосовали 263 народных депутатов.

В него вошли: Дидык Андрей Николаевич, Огонь Цезарь Григорьевич, Богун Виктор Павлович, Невидомый Василий Иванович, Майснер Андрей Васильевич, Яремчук Игорь Николаевич, Иванова Ирина Николаевна, Яременко Александр Степанович.

Напомним, экс-глава Счетной палаты Роман Магута находится под следствием по подозрению в злоупотреблении властью. По версии следствия, в период с января 2014 года по март 2015 года, действуя в интересах главного контролера - директора департамента по вопросам АПК Счетной палаты, путем подготовки и подписания ряда служебных документов он осуществил умышленные действия по отчуждению двухкомнатной служебной квартиры в Киеве в частную собственность ее родственника.

9 августа 2015 года вступил в силу новый закон "О Счетной палате". Согласно ему, Рада должна была в двухмесячный срок назначить новый состав. Комитет по вопросам бюджета объявил конкурс, итоги которого были подведены в марте 2016 года.

В апреле 2017 года Рада не смогла назначить новый состав Счетной палаты и было решено объявить новый конкурс.

Счетная палата проводит аудит поступлений и расходов средств госбюджета; фондов общеобязательного социального и пенсионного страхования; финансирования и выполнения государственных программ; соблюдения бюджетного законодательства.


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