Министр обороны РоSSии анонсировал серийное производство боевых роботов
"Заканчиваются их государственные и войсковые испытания".
Министр обороны РоSSии Сергей Шойгу анонсировал серийное производство боевых роботов в 2018 году.
Об этом он заявил на форуме "РоSSия - страна возможностей", пишет издание "Коммерсант".
"Мы начали создавать боевых роботов. Заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство", - сказал Шойгу.
Он также рассказал о завершении работ по созданию робототехники по площадному разминированию.
"Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются... У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час", - добавил роSSийский министр.
Напомним, ранее МВД РоSSии заявило о создании робота для проверки интернет-публикаций на экстремизм.
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15.03.2018 11:03