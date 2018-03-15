Министр обороны РоSSии анонсировал серийное производство боевых роботов

"Заканчиваются их государственные и войсковые испытания".

Министр обороны РоSSии анонсировал серийное производство боевых роботов
Фото: ru-an.infо

Министр обороны РоSSии Сергей Шойгу анонсировал серийное производство боевых роботов в 2018 году.

Об этом он заявил на форуме "РоSSия - страна возможностей", пишет издание "Коммерсант".

"Мы начали создавать боевых роботов. Заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство", - сказал Шойгу.

Он также рассказал о завершении работ по созданию робототехники по площадному разминированию.

"Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются... У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час", - добавил роSSийский министр.

Напомним, ранее МВД РоSSии заявило о создании робота для проверки интернет-публикаций на экстремизм.


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