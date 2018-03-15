Советник Конгресса США считает, что допинговый скандал в Сочи-2014 привёл к убийствам

Браудер предложил внести роSSийских чиновников, причастных к допинговому скандалу, в "список Магнитского"

Советник Конгресса США считает, что допинговый скандал в Сочи-2014 привёл к убийствам
Фото: Радио Свобода

Американский финансист Уильям Браудер, который работал с американским Конгрессом над составлением "списка Магнитского", предложил внести роSSийских чиновников, причастных к допинговому скандалу, в "список Магнитского".

"Есть одна важная проблема. Как я считаю, допинговый скандал в Сочи-2014 привёл к убийствам. Несколько человек умерли при очень странных обстоятельствах, скорее всего, их ликвидировали, чтобы скрыть преступления.

Несколько человек фактически разрушили спортивную систему и ради этого совершили преступления. На мой взгляд, это соответствует критериям "списка Магнитского". Эти беззастенчивые люди были причастны к допингу в спорте. Поэтому нужны очень серьёзные наказания. Они должны заплатить очень высокую цену", — цитирует Браудера The New York Times.

В этой связи, глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт предложил внести в этот список заместителя председателя Правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталия Мутко, заместителя министра спорта РФ в 2010—2016 годах Юрия Нагорных и экс-сотрудницу Олимпийского комитета РоSSии Ирину Родионову.

Отметим, в феврале 2016 года умерли два чиновника РоSSийского антидопингового агентства (РУСАДА) - председатель исполнительного совета Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор Никита Камаев.


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