Эпллбаум: Решение Польши принять новый “исторический” закон было роковым

По мнению известной американской журналистки Энн Эпплбаум, решение польских властей принять изменения к закону об институте национальной памяти было фатальным, и его необходимо отменить.

Об этом автор книги «Красный голод. Война Сталина против Украины», лауреат Пулитцеровской премии сказала в интервью Укринформу .

“Это решение было фатальным. Думаю, они (польские власти — ред.) теперь это понимают», — подчеркнула Эпплбаум.

По её словам, действующее польское правительство не обращает внимания на реакцию других государств.

“Польша не находится в изоляции от мира. Идея, что можно контролировать исторические события, решать, о чем разрешено говорить, а о чем нет, контролировать исторические дискуссии — плохая», — заявила Эпплбаум.