Европарламент решил не направлять наблюдателей на выборы фюрера РФ

Если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то по собственной инициативе.

Европейский парламент отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в РоSSии 18 марта, а также в Азербайджане 11 апреля.

Об этом в среду заявили сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван, сообщает Укринформ.

"Европарламент не будет наблюдать за этими электоральными процессами и, следовательно, также комментировать этот процесс и его результаты, которые будут объявлены. Ни один отдельный депутат Европарламента не будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП", - отметили в законодательном органе ЕС .

Как объяснили в Европарламенте, если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то это они будут делать по собственной инициативе, и Европарламент не будет нести ответственность ни за какие заявления или действия относительно этого.

"Предложения роSSийских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и размещение противоречат основополагающим этичным принципам наблюдения за выборами", - отметили в Европарламенте.

Напомним, накануне Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало крымчан не участвовать в выборах президента РоSSийской Федерации 18 марта.