Европарламент решил не направлять наблюдателей на выборы фюрера РФ
Если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то по собственной инициативе.
Европейский парламент отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в РоSSии 18 марта, а также в Азербайджане 11 апреля.
Об этом в среду заявили сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван, сообщает Укринформ.
"Европарламент не будет наблюдать за этими электоральными процессами и, следовательно, также комментировать этот процесс и его результаты, которые будут объявлены. Ни один отдельный депутат Европарламента не будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП", - отметили в законодательном органе ЕС.
Как объяснили в Европарламенте, если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то это они будут делать по собственной инициативе, и Европарламент не будет нести ответственность ни за какие заявления или действия относительно этого.
"Предложения роSSийских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и размещение противоречат основополагающим этичным принципам наблюдения за выборами", - отметили в Европарламенте.
Напомним, накануне Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало крымчан не участвовать в выборах президента РоSSийской Федерации 18 марта.
Ранее президент Петр Порошенко призвал не направлять наблюдателей на выборы президента РФ в Крыму.
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