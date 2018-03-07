Европарламент решил не направлять наблюдателей на выборы фюрера РФ

Если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то по собственной инициативе.

Европарламент решил не направлять наблюдателей на выборы в РФ

Европейский парламент отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в РоSSии 18 марта, а также в Азербайджане 11 апреля.

Об этом в среду заявили сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван, сообщает Укринформ.

"Европарламент не будет наблюдать за этими электоральными процессами и, следовательно, также комментировать этот процесс и его результаты, которые будут объявлены. Ни один отдельный депутат Европарламента не будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП", - отметили в законодательном органе ЕС.

Как объяснили в Европарламенте, если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то это они будут делать по собственной инициативе, и Европарламент не будет нести ответственность ни за какие заявления или действия относительно этого.

"Предложения роSSийских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и размещение противоречат основополагающим этичным принципам наблюдения за выборами", - отметили в Европарламенте.

Напомним, накануне Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало крымчан не участвовать в выборах президента РоSSийской Федерации 18 марта.

Ранее президент Петр Порошенко призвал не направлять наблюдателей на выборы президента РФ в Крыму.


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