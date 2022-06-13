Новостей.COM ⇒
2022-06-13
Парламентские выборы во Франции: блок Макрона все-таки впереди, но преимущество минимальное
Блок действующего президента Франции получил 25,75% голосов, а блок левых партий Nupes – 25,66%, информирует
© Le Parisien
Во Франции завершился подсчет голосов в первом туре парламентских выборов. Блок действующего президента Франции Эмман Уэля Макрона Ensemble («Вместе») вырвался вперед после определенного отставания и победил в первом туре выборов партию "Левый союз" Жан-Люка Меланшона. Преимущество минимальное – 0,9% и получило 25,66%.
Блок Макрона получил 25,75% голосов избирателей. Партия "Левый союз" Жан-Люка Меланшона отстала получила 25,66%. А партия "Национальное объединение" получила 18,68% голосов.
Результаты первого тура парламентских выборов во Франции
Le Figaro
Юлия Лавришин, ZN.ua