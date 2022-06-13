Парламентские выборы во Франции: блок Макрона все-таки впереди, но преимущество минимальное

Во Франции завершился подсчет голосов в первом туре парламентских выборов. Блок действующего президента Франции Эмман Уэля Макрона Ensemble («Вместе») вырвался вперед после определенного отставания и победил в первом туре выборов партию "Левый союз" Жан-Люка Меланшона. Преимущество минимальное – 0,9% и получило 25,66%.

Блок Макрона получил 25,75% голосов избирателей. Партия "Левый союз" Жан-Люка Меланшона отстала получила 25,66%. А партия "Национальное объединение" получила 18,68% голосов.