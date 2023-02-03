США направлять Україні бомби наземного базування Boeing із GPS-наведенням – Bloomberg

Ракета увійде до нового пакету військової допомоги Києву, про який Вашингтон оголосить 3 лютого, інформує ZN.ua.

США направлять Україні бомби наземного базування Boeing із GPS-наведенням – Bloomberg
© miroved.com

США передадуть Україні нову ракету наземного базування з бомбовим наконечником виробництва Boeing, вона увійде до чергового пакету військової допомоги Києву, про який Білий дім та Пентагон оголосять у п'ятницю, 3 лютого. Про це повідомляє Bloomberg.

"Гібридна зброя великої дальності поєднує в собі два перевірені пристрої: авіабомбу малого діаметра, керовану супутниками GPS, яка зараз широко використовується, і армійську ракету, що вже експлуатується українськими військами", - йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що нове обладнання, як і якесь інше обладнання, надане Сполученими Штатами, не буде розгорнуте в Україні найближчим часом. Перші постачання, як очікується, триватимуть близько дев'яти місяців.

Ракети будуть оплачені з 1,75 млрд доларів у рамках, виділених у рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Неназване джерело видання серед американських чиновників заявило, що спочатку на ракети від Boeing буде виділено не більше 200 млн доларів.


Богдан Затула, ZN.ua





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