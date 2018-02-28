Минздрав начал распределять вакцину от кори
Киев получит лекарство одним из первых.
Министерство здравоохранения начал распределять по регионам 220 тыс. доз бельгийской вакцины от кори, паротита и краснухи (КПК).
Об этом сообщается на сайте министерства.
"Началась доставка 220 тыс. доз вакцин от кори, паротита и краснухи (КПК), которые поступят во все области Украины уже до конца недели. В первую очередь вакцины были направлены в регионы, которые больше всего нуждаются в вакцине, - Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Одесскую, Киевскую области и город Киев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая партия должна была прибыть в Украину только в апреле.
Однако, учитывая рост объема вакцинации детей, Министерство здравоохранения заказало ускоренную доставку вакцины.
Напомним, вакцина поступила в Украину накануне - на два месяца раньше запланированных сроков благодаря успешным переговорам ЮНИСЕФ с поставщиком для обеспечения потребностей госпрограммы иммунизации из-за вспышки кори.
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28.02.2018 16:29