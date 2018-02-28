Разведение сил в районе Станицы Луганской назначено на 5 марта

На переговорах в Минске вспомнили о соглашении 2016 года.

Разведение сил в районе Станицы Луганской назначено на 5 марта
Станица Луганская
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

На переговорах в Минске была достигнута предварительная договоренность о разведении сил в районе Станицы Луганской.

Об этом сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Украину в Трехсторонней контактной группе.

"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 может произойти разведения сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ", - заявила она в фейсбуке.

Напомним, еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября, а возле Петровского 7 октября. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке многократно срывался.


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