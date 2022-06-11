Зеленский подписал закон, разрешающий ТрО выполнять задачи в районе боевых действий

Верховная Рада приняла закон еще 6 мая.

Зеленский подписал закон, разрешающий ТрО выполнять задачи в районе боевых действий
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий территориальной обороне выполнять задачи в районах, где ведутся боевые действия. Об этом свидетельствует карточка законопроекта №6521.

С помощью документа внесены изменения в ряд положений Закона Украины "Об основах национального сопротивления".

Изменился пункт первой части третьей статьи третьей, в которой законопроект предлагает исключить ограничение выполнения задач территориальной обороной именно к моменту развертывания в пределах такой территории группировки войск или/или группировки объединенных сил, предназначенных для военных действий на отпор вооруженной агрессии против Украины.

Также изменения были внесены в часть первую статьи 20 Закона Украины "Об основах национального сопротивления", в которой была закреплена возможность выполнения задач территориальной обороны только вне районов ведения военных действий. Документ предусматривает возможность территориальной обороны выполнять задачи на всей территории Украины, включая районы ведения военных действий.

Как отмечается на сайте ВР, Зеленский подписал закон только 10 июня, хотя сам законопроект был создан 18 января. Верховная Рада приняла закон №6521 еще 6 мая.


Таисия Ястремская, ZN.ua





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