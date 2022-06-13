Украинские военные сбили вражеский Су-34 в районе Изюма

Ударная авиация совершила несколько авианалетов на враждебные позиции оккупационных войск, информирует ZN.ua.

Украинские военные сбили вражеский Су-34 в районе Изюма
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В воскресенье, 12 июня, в районе Изюма Харьковской области украинские воздушные силы сбили роSSийский истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

"РоSSийские самолеты работали в паре, атакуя позиции украинских защитников. После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а пилоты другого – решили испытать судьбу", - говорится в сообщении.

Зенитчики сбили СУ-34, поздравив таким образом оккупантов с "днем россии". Самолет упал на временно оккупированную территорию. Удалось ли выжить пилотам - информация уточняется.

Украинские военные сбили также роSSийский БПЛА "Орлан-10". Ударная авиация Воздушных Сил совершила несколько авианалетов на позиции войск РФ. В результате воздушного удара уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Экипаж украинского истребителя сбил роSSийский истребитель четвёртого поколения Сухой Су-35 в Херсонской области.


Анна Конюченко, ZN.ua





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