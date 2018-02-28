Порошенко обещает первые поставки американского оружия в ближайшие недели

Кроме Javelin, будут поставки и другого вооружения.

Президент Петр Порошенко заявил, что первые поставки американского оружия состоятся в ближайшие недели.

"Первая поставка этого вооружения должна поступить в ближайшие недели", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Порошенко, США намерены осуществить целый ряд поставок вооружения Украине, среди которого антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы, средства противовоздушной обороны.

Напомним, в декабре 2017 года администрация США сообщила о решении одобрить предоставить Украине летальное оружие. Также американские чиновники сообщили о получении Украиной противотанковых переносных ракетных комплексов Javelin.

17 февраля Порошенко встречался в Мюнхене с министром обороны США Дэеймсом Мэттисом. По собственному утверждению, он остался в восторге от этих переговоров.