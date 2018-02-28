Порошенко обещает первые поставки американского оружия в ближайшие недели
Кроме Javelin, будут поставки и другого вооружения.
Президент Петр Порошенко заявил, что первые поставки американского оружия состоятся в ближайшие недели.
"Первая поставка этого вооружения должна поступить в ближайшие недели", - сказал он на пресс-конференции.
По словам Порошенко, США намерены осуществить целый ряд поставок вооружения Украине, среди которого антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы, средства противовоздушной обороны.
Напомним, в декабре 2017 года администрация США сообщила о решении одобрить предоставить Украине летальное оружие. Также американские чиновники сообщили о получении Украиной противотанковых переносных ракетных комплексов Javelin.
17 февраля Порошенко встречался в Мюнхене с министром обороны США Дэеймсом Мэттисом. По собственному утверждению, он остался в восторге от этих переговоров.
В начале февраля в Соединенные Штаты на переговоры ездил министр обороны Степан Полторак. Там он заявил, что Украина выполнила 90% мероприятий, запланированных в соответствии с условиями США о предоставлении военной помощи в размере 350 млн долларов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
28.02.2018 15:10