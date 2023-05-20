Франція закупить нову бронетехніку, щоб компенсувати поставки Україні

Йдеться про БТР та бронемашини.

Франція замовить додаткові 130 колісних бронемашин для заміни бронетехніки, що передається Україні. Міністерство збройних сил Франції планує закупити 38 Jaguar та 92 Griffon. Про це повідомляє BFM Business, інформує ZN.ua.

Франція закупить нову бронетехніку, щоб компенсувати поставки Україні
Фото - Nexter

Зазначається, що ця бронетехніка має прийняти на заміну французьким колісним бронемашинам AMX-10RC та бронетранспортерам VAB, які Франція постачає до України після початку повномасштабного російського вторгнення.

Нижня палата парламенту Франції має розглянути поправки до законопроєкту про військові програми на 2024-2030 роки. У тексті документу йдеться про плани уряду сформувати до 2030 року парк із 238 бронемашин Jaguar. У першій версії тексту йшлося про 200 одиниць техніки. Також Франція планує мати у війську 1437 бронемашин Griffon у 2030 році, раніше йшлося про 1345 одиниць.

Наприкінці 2023 року в французькій армії планують мати 60 Jaguar та 575 Griffon. Ця техніка була замовлена раніше та вже виготовляється на потужностях ВПК країни.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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