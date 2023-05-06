Росія підтвердила поставки збагаченого урану в Китай
Москва постачає Пекіну паливо, багате рідкісним ізотопом урану-235
Росія підтвердила поставки збагаченого урану в Китай,
«ТВЕЛ», дочірня компанії держкорпорації з атомної енергії «Росатом», отримає дозвіл на експорт палива до Китаю упродовж наступних трьох років. Його відправлять на електростанцію CFR-600 у Сяпу в південно-східній провінції Фуцзянь. У проєкті два реактори на швидких нейтронах, обидва з потужністю 600 мегават електроенергії, перший з яких, як очікується, буде підключено до мережі пізніше цього року.
У січні World Nuclear News повідомляло, що з вересня залізницею з «ТВЕЛ» було транспортовано три партії палива.
Проте ЗМІ повідомили, що це високозбагачений уран з концентрацією трохи більше 30 відсотків урану-235, який міститься в менш ніж 1 відсотку природного урану.
Для швидких реакторів потрібна концентрація понад 20 відсотків урану-235, тоді як ядерна зброя зазвичай містить близько 90 відсотків урану-235 і плутонію.
Представники США та члени Конгресу раніше висловлювали занепокоєння з приводу ядерної співпраці двох країн, яка може допомогти Китаю розширити свій арсенал