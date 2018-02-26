Парубий уверен, что досрочных выборов в Раду не будет

"Выборы состоятся согласно Конституции в последнее воскресенье октября 2019 года".

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что досрочных выборов в парламент не будет.

Об этом он сказал на согласительном совете в понедельник, комментируя выступления лидеров фракций и депутатских групп.

"Во время согласительного совета уже несколько выступлений услышал о досрочных выборах. Давайте мы эту тему отставим в сторону. Сколько работает Верховная Рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах. У меня нет никаких сомнений, что сценарий дестабилизации досрочными выборами - это внешний сценарий. Хочу сообщить вам, что выборы Верховной Рады Украины состоятся согласно Конституции в последнее воскресенье октября 2019 года", - сказал Парубий.

Он посоветовал депутатам думать не о выборах, а о стабильной и качественной работе в нынешнем созыве.

Напомним, гражданская сеть "Опора" еще в конце прошлого года заявила, что украинские политические партии начали готовиться к парламентским выборам.