Во Львове вынесли приговор членам "ОУН" за подготовку теракта на железной дороге

Двое получили условные сроки, один - реальный.

Во Львове вынесли приговор членам "ОУН" за подготовку теракта на железной дороге
Фото: oun.org.ua

Шевченковский районный суд Львова 23 февраля признал трех членов "движения ОУН" виновными в подготовке к теракту на железной дороге возле Львова, пишет "Интерфакс-Украина".

При этом только один из них - Роман Парамущак - получил реальный срок. Его приговорили к пяти годам лишения свободы по ч.1 ст.109 (действия по насильственной смене власти), ч.2 ст.28 и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с взрывчаткой), срок отсчитывается со дня задержания – 7 августа 2016 года.

Андрей Макаришин приговорен к трем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком по ч.2 ст.28 и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с взрывчаткой), Василий Шпик - к четырем годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком по ч.2 ст.345 (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.28 и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с взрывчаткой).

Напомним, в августе 2016 года Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении подрыва на трех участках международных железнодорожных сообщений во Львовской области. В результате спецоперации были задержаны пять членов террористической группы, которые планировали одновременно взорвать железнодорожные пути в трех различных направлениях от Львова.

Один из них (Шпик) был задержан во время закладки взрывчатки на мосту возле села Дубляны Львовской области. Он пытался оказать сопротивление и открыл стрельбу. В результате был ранен один из сотрудников СБУ. Ответным огнем правоохранители ранили злоумышленника, а потом задержали.

В начале 2017 года был вынесен приговор одному из задержанных - Роману Витинскому. Он получил два года условно.


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