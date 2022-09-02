ФСБ РФ шукає в Москві вихідців з України для звинувачення у «терактах» — розвідка

ФСБ РФ шукає в Москві вихідців з України для звинувачення у «терактах». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, у столиці Росії активізувалася кампанія з пошуку громадян, які негативно ставляться до війни проти України. За даними розвідки, особливу увагу російські спецслужби приділяють колишнім громадянам України, а також українцям за походженням.

«В місті проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітниками ФСБ», - повідомляє розвідка.

У мешканців запитують, чи живуть десь поблизу українці, або чи здає хтось в оренду житло українцям. Крім того, за даними ГУР, спецслужби з’ясовують ставлення людей до війни РФ проти України.

У розвідці вважають, що одна з цілей таких дій – не допустити формування та розповсюдження у Москві негативного ставлення до війни. Також спецслужби РФ намагаються виявити людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки про війну.