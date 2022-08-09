Україна та Грузія можуть стати членами НАТО — Курт Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер вважає, що попри наявність у їх складі окупованих територій, Україна та Грузія можуть стати членами НАТО. Про це він заявив в інтерв’ю «Європейській правді».

Ну думку Волкера, цілком можливим є застосування запропонованої колишнім генсеком НАТО Андерсом фог Расмуссеном однойменної формули.

«Формула Расмуссена» передбачає домовленість НАТО та країни-кандидата про те, що вони не повертають окуповані території силою: тобто Грузія і НАТО оголошують, що ані перша, ані другий не підтримують силову операцію для повернення Абхазії та Південної Осетії, натомість підтримують їхню мирну реінтеграцію в Грузію.