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2022-08-09
Україна та Грузія можуть стати членами НАТО — Курт Волкер
Це можливо попри те, що частина їх територій окупована Росією
Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер вважає, що попри наявність у їх складі окупованих територій, Україна та Грузія можуть стати членами НАТО. Про це він заявив в
Ну думку Волкера, цілком можливим є застосування запропонованої колишнім генсеком НАТО Андерсом фог Расмуссеном однойменної формули.
«Формула Расмуссена» передбачає домовленість НАТО та країни-кандидата про те, що вони не повертають окуповані території силою: тобто Грузія і НАТО оголошують, що ані перша, ані другий не підтримують силову операцію для повернення Абхазії та Південної Осетії, натомість підтримують їхню мирну реінтеграцію в Грузію.
Микита Ткаченко, ZN.ua