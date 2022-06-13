Стороннику "русского мира" вынесли приговор на Одесчине: чем он занимался
Так в Одесской области разоблачили и осудили очередного сторонника "русского мира".
Как рассказал Назаров, следствие установило, что предатель поддерживал незаконное вторжение и проведение военно-террористических действий вооруженными формированиями РоSSии в Украине. По информации, он предоставлял незаконным пророSSийским представителям оккупированной территории Луганской области информацию о:
количества, размещения и перемещения военной техники Вооруженных Сил Украины;
блокпостов территориальной обороны;
пограничных отрядов;
численности личного состава.
Также, как отметил Назаров, в доме предателя Украины нашли гладкоствольное огнестрельное оружие, на которое у него не было разрешения. Кроме того, правоохранители обнаружили взрывчатое вещество типа гексоген.
Сторонника "русского мира" украинская "фемида" приговорила к 8 годам заключения. В то же время имущество предателя Украины конфисковали.