Cообщал об украинцах, которые помогают ВСУ на Одесчине: фанат "русского мира" получил приговор

Житель Одесской области, любитель «русского мира» и «ЛНР», проведёт 8 лет в тюрьме.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

Житель Беляевского района сотрудничал с оккупантами.

Приморский райсуд приговорил его к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

"Сторонник «русского мира» через Telegram предоставлял представителям так называемой «ЛНР» информацию о количестве, размещении и перемещениях военной техники ВСУ, блокпостов терробороны, погранотрядов, численности личного состава", — рассказали в прокуратуре.

Также осужденный сообщал об украинцах, которые помогают ВСУ в Одесской области, а также на территории бывшего Беляевского и Белгород-Днестровского районов.

Отметим, в доме без разрешения он хранил гладкоствольное огнестрельное оружие и взрывчатое вещество типа гексоген.