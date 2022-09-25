Іноземними спостерігачами на так званих "референдумах" є давні фанати РФ – The Insider

Росія відправила в ролі спостерігачів для проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях України іноземців, які є давніми прихильниками політики РФ або у певний спосіб пов’язані з цією країною. Про це повідомляє видання The Insider .

“Спостерігачем” з Італії є Елізео Берліозі (справжнє прізвище – Бертолазі). Він є молодшим науковим співробітником прокремлівського Інституту перспективних досліджень у галузі геополітики та допоміжних наук та кореспондентом інформагентства "РоSSия сегодня", керівником якого є відомий пропагандист Дмітрій Кисельов.

Бертолазі вже встиг дати російському РИА Новости коментар з приводу псевдореферндуму: “Я не бачив ніякого порушення права, я бачив повну свободу”. Це не перша його поїздка на окуповані українські території. У 2018 році він керував “італійською делегацією”, яка відвідувала анексований Крим. Він брав інтерв’ю у “жительки Горлівки Анни Тув”, розом з якою вони мітингували в центрі Берліна “на підтримку жителів Донбасу проти української влади”.