Іноземними спостерігачами на так званих "референдумах" є давні фанати РФ – The Insider

Вони вперто не помічають голосування в присутності озброєних військових, порушення таємниці голосування, та “галочки” не лише за себе, а й за родичів, інформує ZN.ua.

Іноземними спостерігачами на так званих
"Референдум" на окупованих територіях України/Скріншот з відео

Росія відправила в ролі спостерігачів для проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях України іноземців, які є давніми прихильниками політики РФ або у певний спосіб пов’язані з цією країною. Про це повідомляє видання The Insider.

“Спостерігачем” з Італії є Елізео Берліозі (справжнє прізвище – Бертолазі). Він є молодшим науковим співробітником прокремлівського Інституту перспективних досліджень у галузі геополітики та допоміжних наук та кореспондентом інформагентства "РоSSия сегодня", керівником якого є відомий пропагандист Дмітрій Кисельов.

Бертолазі вже встиг дати російському РИА Новости коментар з приводу псевдореферндуму: “Я не бачив ніякого порушення права, я бачив повну свободу”. Це не перша його поїздка на окуповані українські території. У 2018 році він керував “італійською делегацією”, яка відвідувала анексований Крим. Він брав інтерв’ю у “жительки Горлівки Анни Тув”, розом з якою вони мітингували в центрі Берліна “на підтримку жителів Донбасу проти української влади”.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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