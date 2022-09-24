Путін боїться втратити прихильність Китаю та Індії, тож пішов на ескалацію — Insider

Партнери Росії, зокрема Китай та Індія, які висловлювали занепокоєння щодо України, можливо, спонукали його спробувати швидко припинити війну, інформує ZN.ua.

Путін боїться втратити прихильність Китаю та Індії, тож пішов на ескалацію — Insider
© depositphotos/Zerbor

Минулого тижня деякі глобальні партнери Путіна висловили стурбованість його війною в Україні. Через декілька днів Путін посилив ескалацію, оголосивши військову мобілізацію та погрожуючи ядерною війною. Путін міг вдатись до цього кроку через страх погіршити відносини з цими країнами, вважає експерт видання Insider.

Цього тижня російський президент Владімір Путін посилив неспровоковану війну проти України лише через кілька днів після того, як деякі з його партнерів публічно висловили сумніви щодо її доцільності — і ці події цілком можуть бути пов’язані.

З моменту вторгнення в Україну в лютому Росія стала парією для більшої частини світу і зіткнулася з паралізуючими санкціями Заходу. Але що Росія ставала дедалі більше ізольованою, деякі країни все ж або підтримували Путіна, або уникали прямого засудження його дій.

І Китай, і Індія були потужними партнерами Росії протягом всієї війни, відмовившись від запровадження санкцій і продовжуючи закуповувати енергоносії країни . Однак нещодавно лідери обох країн пішли на несподіваний крок, виступивши проти війни.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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