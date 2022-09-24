Путін боїться втратити прихильність Китаю та Індії, тож пішов на ескалацію — Insider

Минулого тижня деякі глобальні партнери Путіна висловили стурбованість його війною в Україні. Через декілька днів Путін посилив ескалацію, оголосивши військову мобілізацію та погрожуючи ядерною війною. Путін міг вдатись до цього кроку через страх погіршити відносини з цими країнами, вважає експерт видання Insider .

Цього тижня російський президент Владімір Путін посилив неспровоковану війну проти України лише через кілька днів після того, як деякі з його партнерів публічно висловили сумніви щодо її доцільності — і ці події цілком можуть бути пов’язані.

З моменту вторгнення в Україну в лютому Росія стала парією для більшої частини світу і зіткнулася з паралізуючими санкціями Заходу. Але що Росія ставала дедалі більше ізольованою, деякі країни все ж або підтримували Путіна, або уникали прямого засудження його дій.

І Китай, і Індія були потужними партнерами Росії протягом всієї війни, відмовившись від запровадження санкцій і продовжуючи закуповувати енергоносії країни . Однак нещодавно лідери обох країн пішли на несподіваний крок, виступивши проти війни.