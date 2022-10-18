Аби виправдати невдачі на фронті, росіяни приписують HIMARS неіснуючі надможливості – Insider

Чому Росія не може знищити українські ракетні системи залпового вогню HIMARS американського виробництва? Один російський оборонний блог надав пояснення: ракетно-артилерійська система має секретну функцію, яка не дозволяє російській артилерії націлюватися на неї. Не зовсім, кажуть західні оборонні експерти. Більш імовірна причина – російська некомпетентність. Про те, як росіяни приписують HIMARS неіснуючі надможливості, щоб таким чином виправдати власні провали, пише видання Insider .

Минулого місяця російський оборонний блог Avia.Pro писав про те, чому російська артилерія не змогла знищити українські високомобільні артилерійські реактивні системи М142, які запускають ракети з GPS-наведенням, що вражають життєво важливі російські цілі, зокрема склади боєприпасів, командні пункти і мости.

Теоретично величезний російський арсенал гаубиць і РСЗВ повинен бути в змозі знищувати пускові установки HIMARS за допомогою контрбатарейного радара для відстеження траєкторії ракет і ведення вогню в точку їх запуску. Але, згідно з непідписаним дописом у блозі Avia, в американців є хитрість: вони розробили HIMARS таким чином, щоб його ракети змінювали траєкторію та обманювали контрбатарейні радари.