Аби виправдати невдачі на фронті, росіяни приписують HIMARS неіснуючі надможливості – Insider
Вони вигадують, що ракети HIMARS змінюють траєкторію та невидимі для радарів, інформує
Чому Росія не може знищити українські ракетні системи залпового вогню HIMARS американського виробництва? Один російський оборонний блог надав пояснення: ракетно-артилерійська система має секретну функцію, яка не дозволяє російській артилерії націлюватися на неї. Не зовсім, кажуть західні оборонні експерти. Більш імовірна причина – російська некомпетентність. Про те, як росіяни приписують HIMARS неіснуючі надможливості, щоб таким чином виправдати власні провали, пише видання
Минулого місяця російський оборонний блог Avia.Pro писав про те, чому російська артилерія не змогла знищити українські високомобільні артилерійські реактивні системи М142, які запускають ракети з GPS-наведенням, що вражають життєво важливі російські цілі, зокрема склади боєприпасів, командні пункти і мости.
Теоретично величезний російський арсенал гаубиць і РСЗВ повинен бути в змозі знищувати пускові установки HIMARS за допомогою контрбатарейного радара для відстеження траєкторії ракет і ведення вогню в точку їх запуску. Але, згідно з непідписаним дописом у блозі Avia, в американців є хитрість: вони розробили HIMARS таким чином, щоб його ракети змінювали траєкторію та обманювали контрбатарейні радари.