Танкер під прапором Греції упродовж тижня плавав над "Північними потоками" перед їх підривом – Business Insider

Потім судно пришвартувалося у Санкт-Петербурзі.

Танкер під прапором Греції упродовж тижня плавав над
© businessinsider.com

Танкер під грецьким прапором Minerva Julie з 6 по 12 вересня курсував акваторією приблизно в 200 квадратних морських миль над трубопроводами "Північний потік" і "Північний потік-2" і це може бути пов'язане з диверсією, що відбулася 26 вересня. Про це повідомляє видання Business Insider.

Як пише видання, це виявив 29-річний данський аналітик Олівер Александер, який проаналізував дані морської автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) із суден, які проходили поблизу місця трьох із чотирьох ниток трубопроводу незадовго до пошкодження. Він помітив, що 600-футовий танкер Minerva Julie прямував на схід із Роттердама, коли 6 вересня він раптово практично на тиждень зупинився посеред Балтійського моря.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Російська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідкаРосійська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідка
Мобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують броньМобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують бронь
"Досить ґвалтувати справедливість": Кислиця закликає ООН не дати головувати Росії у Радбезі"Досить ґвалтувати справедливість": Кислиця закликає ООН не дати головувати Росії у Радбезі
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
У Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітикиУ Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітики
Блок рекламы


Похожие новости
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Пакистан хоче передати Україні 44 танки Т-80УД, але Росія хоче цьому завадити – FirstpostПакистан хоче передати Україні 44 танки Т-80УД, але Росія хоче цьому завадити – Firstpost
Польща передасть Україні 10 танків Leopard 2 цього тижняПольща передасть Україні 10 танків Leopard 2 цього тижня
FT: Китай постав перед доленосним вибором щодо УкраїниFT: Китай постав перед доленосним вибором щодо України
Справу українського військового Сергія Панасюка передали в ДБР. Воїн загинув на кордоні з БілоруссюСправу українського військового Сергія Панасюка передали в ДБР. Воїн загинув на кордоні з Білоруссю
Британія змінила кількість танків Challenger 2, які готова передати УкраїніБританія змінила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні
Україні передали розвідувальні вежі SurveilSPIREУкраїні передали розвідувальні вежі SurveilSPIRE
Глава МЗС Німеччини застерегла Китай від передачі безпілотників РФГлава МЗС Німеччини застерегла Китай від передачі безпілотників РФ
Передача Україні винищувачів була б нерозумним рішенням — конгресмен СШАПередача Україні винищувачів була б нерозумним рішенням — конгресмен США
"На передову після 5 днів підготовки": українець розповів про кричущу ситуацію, яка сталася у Києві"На передову після 5 днів підготовки": українець розповів про кричущу ситуацію, яка сталася у Києві
Последние новости
Подгружаем последние новости