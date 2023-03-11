Танкер під прапором Греції упродовж тижня плавав над "Північними потоками" перед їх підривом – Business Insider

Танкер під грецьким прапором Minerva Julie з 6 по 12 вересня курсував акваторією приблизно в 200 квадратних морських миль над трубопроводами "Північний потік" і "Північний потік-2" і це може бути пов'язане з диверсією, що відбулася 26 вересня. Про це повідомляє видання Business Insider .

Як пише видання, це виявив 29-річний данський аналітик Олівер Александер, який проаналізував дані морської автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) із суден, які проходили поблизу місця трьох із чотирьох ниток трубопроводу незадовго до пошкодження. Він помітив, що 600-футовий танкер Minerva Julie прямував на схід із Роттердама, коли 6 вересня він раптово практично на тиждень зупинився посеред Балтійського моря.