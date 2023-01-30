Business Insider: Росія планувала використати АЕС України, щоб залякати Європу
Британський аналітичний центр з’ясував три цілі, для яких Москва хотіла використати українські електростанції, інформує
У Владіміра Путіна були амбітні цілі в Україні, коли він розпочав своє вторгнення. За період від трьох днів до тижня він хотів захопити Київ, повалити український уряд і «демілітаризувати» українську армію.
Проаналізувавши п’ять перших місяців війни, Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI) встановив, що Росія планувала використати українські атомні електростанції, щоб втілити свої воєнні плани. Про це пише