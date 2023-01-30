Business Insider: Росія планувала використати АЕС України, щоб залякати Європу

У Владіміра Путіна були амбітні цілі в Україні, коли він розпочав своє вторгнення. За період від трьох днів до тижня він хотів захопити Київ, повалити український уряд і «демілітаризувати» українську армію.

Проаналізувавши п’ять перших місяців війни, Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI) встановив, що Росія планувала використати українські атомні електростанції, щоб втілити свої воєнні плани. Про це пише Business Insider з посиланням на новий звіт британського аналітичного центру, в якому сказано, що Москва розглядала АЕС як засіб для досягнення своїх більших цілей. І ключову роль повинна була зіграти саме Запорізька атомна електростанція, яка вважаються найбільшою в Європі.