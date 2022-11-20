Охорона Путіна готується захищати його від перевороту – The Insider

Залучать навіть священиків, гіпнотизерів та політруків, інформує ZN.ua.

Охорона Путіна готується захищати його від перевороту – The Insider
© Getty Images

26 жовтня у центрі Москви з'явилася бойова техніка та озброєні люди. Деякі москвичі з надією подумали про те, що відбувається військовий переворот, але у Федеральній службі охорони (ФСО) поспішили заявити, що «проводяться планово-тактичні навчання з нейтралізації загроз тероризму та захисту вищих органів влади». Як йдеться у публікації The Insider, тактичні навчання – лише невелика частина спецзаходів на випадок переведення ФСО у режим воєнного часу.

У розпорядженні The Insider опинився проєкт секретного «Плану морально-психологічного забезпечення перекладу Оперативного управління ФСО (далі – ОУ ФСО) з мирного на воєнний час», що є ключовим у кремлівській охороні. Це управління відповідає не лише за безпеку перших осіб, а й виконує контррозвідку всередині ФСО. Проєкт поділено на чотири частини:

  1. «Заходи, що проводяться за безпосередньої підготовки до переведення на роботу в умовах воєнного часу»;
  2. «Заходи, що проводяться під час запровадження ступеня бойової готовності “Підвищена”»;
  3. «Заходи, що проводяться під час запровадження ступеня бойової готовності “Військова небезпека”»;
  4. «Заходи, що проводяться під час запровадження ступеня бойової готовності “Повна”».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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