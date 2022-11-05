ЗСУ знищили понад 500 «мобілізованих» у російських колоніях – The Insider

В Україні за два місяці загинули понад 500 російських кримінальників, повідомляє The Insider . Це 12 частина від усіх ув'язнених, завербованих у ПВК «Вагнер» (близько шести тисяч осіб) та чверть – від відправлених до зони бойових дій (2 036 осіб).

Загалом вдалося верифікувати понад 200 листів за підписом одного з керівників ПВК «Вагнер» Андрія Трошева зі співчуттям сім'ям найманців, набраних у російських колоніях.

До листів додається посмертна медаль «За відвагу» та документи. Водночас медаль найманцям з числа ув'язнених видається на зеленій стрічці, а серед нагородних документів зустрічається грамота від так званого голови «ЛНР» Леоніда Пасічника.

Генерал-майор СБУ у запасі Ігор Гуськов розповів, що до вересня 2022 року жодного разу не бачив таких нагород у «вагнерівців», хоча родичі загиблих інколи виставляю фото нагород та документів у соцмережах.

«Ці нагороди зустрічаються лише у найманців із числа зеків і лише з 2022 року. Якби листи відправляли всім, то вони б зустрічалися зі звичайними чорними хрестами, якими нагороджують звичайних вагнерівців після смерті. Хоча б один випадок виплив. Але ні», - каже Гуськов.

За його словами, зазвичай дата листа відстає від дати смерті від семи до десяти днів. 90 листів було надіслано у період між вереснем та жовтнем, коли завербовані кримінальники почали масово гинути в Україні. Хоча повідомлення про прибуття російських зеків почали з'являтися ще у серпні.

Родичі загиблих підтвердили, що ті були завербовані на війну з російських колоній, але їхали нібито як добровольці, оскільки перед виїздом судимості було знято. Підтверджуючих документів ніхто з них не отримав.

За оцінками Українського центру вивчення та протидії гібридним загрозам, загальна кількість загиблих в Україні найманців ПВК «Вагнер» (включно із зеками та звичайними найманцями) – від 800 до 1000 осіб.