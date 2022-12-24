Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики

Армія України дурила російські війська неодноразово, змушуючи їх марнувати боєприпаси на фальшиві цілі і маскуючи свої власні контратаки.

«Обман успішно працює проти російських сил всіх ешелонів і всіх трьох родів військ», - йдеться в звіті Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI).