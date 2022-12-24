Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики

З часів Другої світової війни російські військові люблять хвалитися вмінням вводити ворога в оману, але в Україні найчастіше дурять саме російські війська, - кажуть експерти, інформує ZN.ua.

Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики
© Минобороны РоSSии/t.me

Армія України дурила російські війська неодноразово, змушуючи їх марнувати боєприпаси на фальшиві цілі і маскуючи свої власні контратаки.

«Обман успішно працює проти російських сил всіх ешелонів і всіх трьох родів військ», - йдеться в звіті Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI).

Проблема зовсім не в тому, що російські солдати дурні чи наївні. Структурні недоліки армії Росії роблять її уразливою до обману. Особливо коли суперник настільки вигадливий і вмілий, як Україна. Цитуючи звіт британського аналітичного центру, Business Insider пояснює, що російським підрозділам часто не вистачає командирів з достатнім досвідом, щоб швидко зрозуміти, що наявна розвідувальна інформація підозріла або що щось не так з ситуацією. Військам Росії дуже часто бракує «розуміння ситуації для контекстуальних суджень». А це дуже необхідно при виборі між бойовими планами, які суперечать один одному.


Лесь Димань, ZN.ua





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