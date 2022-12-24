Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики
З часів Другої світової війни російські військові люблять хвалитися вмінням вводити ворога в оману, але в Україні найчастіше дурять саме російські війська, - кажуть експерти, інформує
Армія України дурила російські війська неодноразово, змушуючи їх марнувати боєприпаси на фальшиві цілі і маскуючи свої власні контратаки.
«Обман успішно працює проти російських сил всіх ешелонів і всіх трьох родів військ», - йдеться в звіті Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI).
Проблема зовсім не в тому, що російські солдати дурні чи наївні. Структурні недоліки армії Росії роблять її уразливою до обману. Особливо коли суперник настільки вигадливий і вмілий, як Україна. Цитуючи звіт британського аналітичного центру,