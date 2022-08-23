Фанатка "руського миру" втекла з Донбасу на Львівщину: "Закликала до припинення існування України"

Працівники управління Служби безпеки України у Львівській області затримали 55-річну жінку, яка підтримувала збройну агресію Росії.

Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

55-річна жінка на особистій сторінці у забороненій соцмережі "Вконтакті" поширювала російську пропаганду та заклики до припинення існування України.

"На початку серпня кремлівська шанувальниця прибула на Львівщину, де і переховувалась від своїх "російських визволителів" (сама ж вона родом з Донецької області). Оперативники спецслужби миттєво встановили місцеперебування зловмисниці та в ході невідкладних слідчих дій затримали жінку на місці", – йдеться у повідомленні.

55-річній жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії російської федерації проти Україні, глорифікація її учасників) КК України.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 744 тисячі гривень. Наразі тривають слідчі дії.