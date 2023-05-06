Глава МЗС Бахрейну обговорив з Кулебою міжнародні зусилля для припинення війни

Сторони також обговорили глобальну продовольчу безпеку.

Міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатиф Аз-Заяні, під час спільної з главою МЗС України Дмитром Кулебою заяви для преси в Києві, розповів, що вони з головою дипвідомства України обговорили шляхи припинення війни, зокрема, зусилля Папи Римського, а також український «мирний план». Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Під час переговорів ми обговорили міжнародні зусилля для припинення війни, зокрема зусилля Його Святості Папи, нещодавні пропозиції Президента України Зеленського та пропозиції, оприлюднені Китайською Народною Республікою. На нашу думку, всі ці зусилля заслуговують на увагу і можуть бути основою для переговорів для досягнення врегулювання, яке поважатиме права та інтереси всіх сторін і відновить безпеку та стабільність у Європі. Бахрейн готовий відігравати роль у цій сфері", — зазначив глава дипломатії Бахрейну.

Водночас він підтвердив важливість продовження зусиль для підтримки гуманітарних операцій, які стосуються біженців та захисту цивільного населення, а також важливість розширення та продовження угоди щодо експорту зерна "з Росії та України2, важливої для глобальної продовольчої безпеки.

За словами Аз-Заяні, під час переговорів з главою української дипломатії також ішлося про розвиток глобальної політичної та безпекової ситуації, триваючі війни та конфлікти і їхні руйнівні економічні, соціальні та гуманітарні наслідки, особливо в регіоні Близького Сходу.

У цьому контексті він підкреслив важливість узгоджених міжнародних зусиль для сприяння миру та безпеці в регіоні.